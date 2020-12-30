Аргентина первой из крупных латиноамериканских стран разрешила аборты (видео)

Теперь в государстве разрешено прерывать аборт без медицинских показаний на сроке до 14 недель.

Принятию закона препятствовала католическая церковь, которая имеет большое влияние на культуру и политику в регионе, сообщает Reuters.

За законопроект проголосовало 38 сенаторов, 29 – против и один сенатор воздержался. В день принятия решения под зданием сената Аргентины собрались толпы активистов, одни поддерживали решение, а другие — наоборот, выступали против принятия закона.

"Это была борьба на протяжении многих лет. Женщину больше никогда не убьют во время подпольного аборта", — заявляет Велма Иббара, которая является автором законопроекта.

"Сестры, мы это сделали. Мы делаем историю. Мы это делаем вместе. Нет слов, которые бы могли описать этот момент, это проходит через всю душу и тело", — написала в Twitter депутат от президентской партии Моника Маха.

В то же время папа Римский Франциск, который является уроженцем Аргентины, так отреагировал на принятие закона: "Сын Божий родился изгоем, чтобы сказать нам, что каждый изгнанник – дитя Божье".

До принятия закона в католической Аргентине можно было делать аборт только в случае изнасилования или угрозы жизни матери. Во всех остальных случаях за аборт грозило лишение свободы сроком до 15 лет.

По данным Минздрава Аргентины, в период с 1983 года по 2020 из-за нелегальных абортов погибли 3000 женщин.

[ + – ] Реакция поддерживающих аборты.

Среди стран Латинской Америки помимо Аргентины, аборты разрешены на Кубе, в Уругвае и Гайане.

Напомним, что ранее власти намеривались полностью запретить аборты в Польше. Церковь в Польше также имеет большое влияние на жизнь в страну, и это было одной из причин жесткого решения о запрете прерывания беременности. Однако после масштабных протестов власти пошли на уступки и решили повременить с запретом. Запрет хотели наложить даже на аборты по медицинским показаниям.

Отметим, что по данным ВОЗ ежегодно "подпольные" аборты делает 25 млн женщин.