Чичерина обвинила российских полицейских, вызвавших ее на допрос, в работе на Украину

В отдел МВД артистка не явилась, поскольку находится в Нагорном Карабахе

Российскую певицу Юлию Чичерину, известную своей поддержкой боевиков на Донбассе, вызвала на допрос российская полиция, о чем сама артистка сообщила в Telegramm-канале.

Она опубликовала повестку с требованием явится в отдел уголовного розыска отдела МВД России по городскому округу Клин, Московской области.

Причина вызова в повестке не указана, однако само ее появление разозлило Чичерину. Она написала, что полицейские работают на "укропских стукачей", вызывают на допросы и пугают статьями уже не в первый раз, вместо того, чтобы разобраться с клеветниками на месте.

"Хорошо иметь паспорта непризнанных республик с боевой милицией, которая прикроет от предателей, и плохо – таких ментобандеровцев, либо сознательно работают на пятую колонну, либо это идиотизм, и им пора на пенсию по состоянию психического здоровья", – говорится в сообщении.

Она добавила, что правоохранители напрасно выслуживаются.

"Пышногрудый зомби-новичок Навальный к власти не придёт, героя Украины не получите точно, гринкарта вам не светит", – подытожила артистка.

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На публикацию Чичериной отреагировал одесский блогер Александр Коваленко. Он высмеял слова певицы о том, что российские полицейские работают на США и Украину, и объяснил, что все дело – в ее структурной принадлежности.

"Дело в том, что Юля, точно так же как и Захар Прилепин, Иван Охлобыстин и прочая актерско-певческая братия, структурно подчинены МО РФ, а в частности – ГУ ГШ ВС РФ. Эдакое театральное подразделение Владислава Суркова. А поскольку сейчас Лубянка начинает жёстко таскать политические и общественные проекты Гризодубовой, после наезда Следственного комитета РФ на Константина Малофеева, задержания схимонаха Сергия, Юля пошла на карандаш следующей", – написал он в Фейсбуке.

Фото: Facebook

В свою очередь российский пропагандист и автор проекта WarGonzo Степан Пегов заступился за артистку, также увидев "украинский след".

"Чичерину вызвали в полицию. Из-за жалоб украинских ботов (иначе этих людей не назовешь). С такими "правоохранителями", как в Клинском районе, никаких иностранных агентов спецслужб не нужно. Они сами готовы Родину отдать, даже без вербовки", – отметил он.

Пегов также добавил, что Юлия с 2014 года ездит на Донбасс и "воюет за русский мир". Пойти на допрос она не может, потому что сейчас находится в Нагорном Карабахе, где выступит перед миротворцами, которые "так или иначе рискуют жизнью".

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Певица известна своей поддержкой боевиков на временно оккупированном Донбассе и даже получила орден за дружбу с так называемой "ДНР". В 2015 году Юлия Чичерина попала в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, а также в "черный список" украинской Пограничной службы.

Напомним, в октябре этого года Чичерина похвасталась паспортом "гражданина ДНР". Незадолго до этого события она по дороге в Степанакерт попала под обстрел азербайджанских беспилотников. Певица рассказала, что в тот момент ее спасла кошка.