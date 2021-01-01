В Британии вакцинировано около миллиона человек

В британском министерстве здравоохранения уверены, что число вакцинированных значительно увеличится после того, как начнут применять вакцину AstraZeneca.

В Великобритании уже около одного миллиона человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на министерство здравоохранения.

В целом 944,5 тысяч человек получили первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech в период с 9 по 27 декабря 2020 года.

"Национальная служба здравоохранения имеет четкий план доставки вакцины, и сегодняшние цифры еще раз показывают, как наша медицинская служба справилась с огромной задачей, предоставив вакцину 944 539 человек по всей Великобритании", – сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Он отметил, что после того, как будет задействована еще одна вакцина, AstraZeneca, число вакцинированных значительно увеличится в ближайшие месяцы.

"В настоящее время по всей стране открыты сотни пунктов вакцинации, и я хотел бы поблагодарить медицинский и медицинский персонал, который так усердно работает над реализацией этой программы вакцинации", – сказал Хэнкок.

Правительство Великобритании заявило, что обеспечило доступ к 357 миллионам доз вакцин благодаря соглашению с несколькими разработчиками.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что правительство "работает изо всех сил и как можно быстрее", чтобы доставить населению недавно одобренную вакцину от Оксфордского университета и AstraZeneca.

В ближайшую неделю будет доступно 530 тысяч доз, причем приоритет будет отдаваться находящимся в домах престарелых, людям старше 80 лет, а также медицинским работникам.

Великобритания планирует вакцинировать 50 миллионов человек.

Напомним, вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета и производимая компанией AstraZeneca, уже официально одобрена для использования в Великобритании. Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneсa.