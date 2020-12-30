Вакцина AstraZeneca впервые разрешена к применению. Пока в Великобритании

С января вакцинация в Великобритании будет вестись сразу двумя препаратами.

Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета и производимая компанией AstraZeneca, официально одобрена для использования в Великобритании.

Это приведет к массовому расширению кампании иммунизации в стране. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что применение вакцины начнется 4 января. Сейчас для вакцинации в Великобритании используется вакцина Pfizer (ею вакцинированы уже 600 тыс. человек).

Госорганы заказали 100 млн доз у производителя AstraZeneca – этого достаточно для вакцинации 50 млн человек (население страны составляет около 67 млн).

Вакцина Oxford-AstraZeneca была разработана в начале 2020 года, протестирована на первом добровольце в апреле и с тех пор прошла крупномасштабные клинические испытания с участием тысяч людей.

Эта вакцина дешевле других, ее легко производить в массовом порядке. Важно и то, что ее можно хранить в обычном холодильнике.

Уже определены приоритетные группы для иммунизации, в том числе пожилые люди, жители домов престарелых, а также медицинские работники.

Власти будут стремиться к тому, чтобы сначала ввести как можно большему количеству людей из групп риска первую дозу вакцины, а не предоставить две дозы в кратчайшие сроки. В Минздраве сказали, что первая доза обеспечивает хороший уровень защиты, а вторая доза важна для формирования долгосрочного иммунитета.

В Великобритании одобрили применение двух полных доз вакцины. При испытаниях такая схема обеспечивала защиту на уровне 62%. Защита до 90% наблюдалась в тех случаях когда первая доза была в два раза меньше второй. Но испытания такого варианта применения вакцины еще не завершены.

Вакцина Oxford-AstraZeneca представляет собой генетически модифицированный вирус простуды, которым заражали шимпанзе. Он был изменен, чтобы не допустить заражения людей, но сохранить в себе часть коронавируса, известную как протеин-шип.

При попадании в организм человека эти шипы начинают вырабатывать спайк-белок коронавируса, который иммунная система распознает как угрозу и старается подавить ее.

Поэтому когда иммунная система сталкивается с коронавирусом, она уже знает, что ей делать.

Напомним, специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ уже разработали План вакцинации от коронавируса. Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneсa.