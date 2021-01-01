В Госдуме РФ предложили штрафовать россиян за пользование интернетом от Илона Маска

Штрафы могут составить от 10 тысяч до миллиона рублей

В Государственную Думу РФ подан проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение правил использования спутниковых сетей связи", который предполагает административное наказание за использование иностранных спутниковых сетей связи в обход системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), передают росСМИ.

Авторы законопроекта предлагают в качестве наказания ввести штрафы для должностных лиц штрафы в замере от 10 до 30 тысяч рублей и для юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона рублей за то, что они используют иностранную спутниковую систему и уклоняются от обязанности сформировать российский сегмент такой системы. Такие меры в пояснительной записке объяснили "предотвращением угроз национальной безопасности и обеспечению деятельности системы СОРМ".

На данный момент существует несколько систем, которые дают пользователям возможность с помощью купленного терминала передавать свой трафик напрямую через спутник, в обход операторов связи. Самые известные из них – британская OneWeb и Starlink Илона Маска.

В "Роскосмосе" обсуждалось создание отечественного аналога Starlink под названием "Сфера", на которую из бюджета РФ понадобиться выделить около 1,5 трлн. рублей.

В феврале 2020 года в интервью изданию Bloomberg президент и главный исполнительный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл поделилась планами касательно формирования Starlink в отдельную компанию. Тогда же она сообщила, что топ-менеджмент намерен в будущем сделать ее публичной.

Публичное бета-тестирование спутникового интернета Starlink на Северном полушарии Земли стартовало в ноябре 2020 года. Тестировщики, живущие на севере США и юге Канады отмечают, что сеть хорошо работает даже в непогоду. В ходе испытаний сеть продемонстрировала скорость 150–160 Мбит/с на скачивание и 15 Мбит/с на загрузку.