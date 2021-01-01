"Жизнь невозможно повернуть назад". В РФ остро отреагировали на слова Зеленского о Крыме

Российские политики уверены, что полуостров никогда не вернется в Украину.

В новогоднем поздравлении президент Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированных Крыма перевести время на час назад и встречать Новый год вместе с Украиной.

""Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья. Як один народ. Як одна країна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готові? Ми також", – сказал он.

Как известно, Крым и Донбасс живут по московскому времени, на час опережающему украинское.

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Эти слова возмутили россиян. Так, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве полуострова при президенте России Александр Молохов ответил главе украинского государства словами из песни Аллы Пугачевой.

"В части Крыма он (Зеленский – прим. ред) предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, "жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь", – заявил он в комментарии СМИ.

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Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков тоже не обошел стороной поздравление украинского президента в части, где шла речь об оккупированном полуострове. Он заявил, что крымчане давно не отождествляют себя с Украиной, потому что у них уже есть родное государство — Россия.

"Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом", – цитируют коллаборанта Цекова росСМИ.

Напомним, поздравление Зеленского с Новым годом, которое длится почти 15 минут, слили в сеть за несколько часов до полуночи.

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Глава государства выразил уверенность в том, что 2021 год будет лучше уходящего, при этом призвал поблагодарить и не ругать 2020 год, несмотря на то, что он унес жизни многих выдающихся украинцев.