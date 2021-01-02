Более 1200 штрафов: полиция во Франции не смогла остановить подпольную рейв-вечеринку (видео)

Французские правоохранители пытались остановить новогоднюю вечеринку больше суток.

В Льероне, что на северо-западе Франции, на празднование Нового года собралось примерно 2,5 тысячи участников, сообщает Europe 1.

Участники отказывались расходиться и согласны были заплатить 135 евро штрафа, чтобы праздновать Новый год так, как они считают нужным.

Во Франции действует комендантский час, поэтому полиция совершила несколько попыток остановить вечеринку. После первой попытки произошли столкновения с правоохранителями. В результате стычек пострадало трое полицейских и был сожжен полицейский автомобиль. После этого полиция решила не применять жестких действий, чтобы не спровоцировать неконтролируемого перемещения массы людей.

Роль полиции свелась к охране транспорта участников и проверке их на алкогольное опьянение. Правоохранители выписывали штрафы каждому, кого проверяли. За нарушение карантинных ограничений, участие в запрещенном массовом мероприятии и нарушение масочного режима. Пятерых участников задержано.

"Мы продолжаем контроль и составим протоколы на каждого из участников, когда они будут выезжать с места", — заявил министр внутренних дел Дарманен.

Отмечается, что количество людей на рейве было больше, чем самих жителей Льерона.

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По состоянию на 2 января вечеринка завершилась, а организаторы начали разбирать оборудование.

Напомним, Франция одна из стран с наибольшим количеством больных COVID-19. Из-за этого на новогодние праздники власти ввели жесткий карантин с запретом встречать Новый год за пределами своего дома. За нарушение предусмотрен штраф 135 евро.

Ранее полиция уже останавливала подобную вечеринку, в которой было 300 участников.