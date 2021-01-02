Исследование доказало высокую заразность британского штамма ковида

Новый штамм COVID-19 распространяется быстрее среди всех возрастных групп.

Нынешний показатель заразности в Великобритании – R увеличился с 1,1 до 1,3, передает BBC.

По словам ученого из Императорского колледжа Лондона профессора Акселя Гарди разница между штаммами "значительная".

Для уменьшения уровня заболеваемости в стране необходимо, чтобы показатель R был меньше единицы.

Статистика в мире показывает, что уровень заразности коронавируса повысился на 0,4-0,7 единицы.

"Существует большая разница того, насколько легко распространяется этот вариант вируса. Это самая серьезная мутация вируса с начала пандемии", — подчеркнул Гарди.

Ученые предполагают, что рост заразности вируса связан со вторым локдауном в ноябре в Британии. В этот период его заразность выросла в три раза.

Сперва ученые видели разительный рост заболеваемости у людей младше 20 лет. Это связывали с тем, что в период локдауна школы не закрывали. Однако последние данные показывают, что заразность выросла среди всех возрастных групп населения.

Напомним, что в Британии обнаружили более заразный вариант коронавируса. Ряд стран временно приостанавливали авиасообщение с Великобританией. Также по данным ЦОЗ в Украине циркулирует 5 штаммов коронавируса.