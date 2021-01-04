В Турции создали устройство, которое выявляет коронавирус за 10 секунд

В доклинических исследованиях прибор показал эффективность на уровне 99%.

Турецкие ученые заявили о создании прибора Diagnovir, который может в течение 10 секунд выявить наличие коронавируса у человека. Согласно сообщению разработчиков, такой быстрый результат удается получить благодаря передовым оптическим технологиям. Об этом стало известно из заявления на сайте Билкентского университета.

Для определения наличия коронавирусной инфекции у человека используется образец слюны. Ее смешивают с раствором и добавляют в чип обнаружения патогенов.

"Он с высокой точностью определяет присутствие патогенов, получая флуоресцентный сигнал", — сказал Euronews Али Айтадж Сейман, исследователь Национального центра нанотехнологических исследований (UNAM).

Доклинические исследования показали 99% эффективности прибора в обнаружении коронавируса. При выявлении вируса Diagnovir начинает менять цвет.

Создатели устройства планируют запустить его в массовое производство. Исследователи стремятся получить разрешение от регулирующих органов на изготовление и использование этого прибора, и к пользователям он должен начать поступать уже в течение 2 месяцев. Создатели надеются, что устройство заменит ПЦР-тесты, проведение которых требует значительно большего количества времени.

Создатели Diagnovir сообщили, что, хотя целью устройства является обнаружение COVID-19, его можно будет использовать и для выявления патогенов в будущих исследованиях.

Напомним, микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил смертельную Эболу, предупредил о возможном появлении нового смертельного для человечества патогена, который пока что называют "Болезнью Х".