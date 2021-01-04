Конгрессмены-демократы просят ФБР возбудить уголовное дело против Трампа

Политики считают, что Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах.

Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс попросили главу ФБР Кристофера Рэя начать уголовное расследование против нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом Тед Лью написал в своем Twitter.

Как считают политики, Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить.

"Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента", – сказано в письме.

Конгрессмены направили данную просьбу после обнародования разговора Трампа госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Политики привели положения из американского законодательства вместе с выдержками из телефонного разговора, которые должны свидетельствовать о нарушениях.

Ранее The Washington Post сообщало о том, что Дональд Трамп требовал от государственного секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера "найти достаточно голосов" для отмены победы Джо Байдена на президентских выборах. "Я просто хочу найти 11780 голосов, что на один больше, чем у нас есть", – цитировало президента издание.

Позже Брэд Раффенспергер сообщил, что получает множество угроз, а сопартийцы им недовольны.