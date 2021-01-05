Бывшая королева красоты, объявленная врачами умершей от Covid-19, внезапно "воскресла"

Женщина намерена прожить до 101 года.

82-летнюя Барбара Гатри Лэй, которая в 1958 году была обладательницей титула "Мис Вирджиния", 20 декабря попала в одну из больниц Джорджии из-за проблем с дыханием, где у нее диагностировали коронавирус, передает New York Post. Подхватить болезнь она могла от своей соседки.

Уже через два дня после госпитализации врачи объявили женщину мертвой. Первым о смерти матери сообщили ее сыну Тому Келли, который поделился трагической новостью с супругом Барбары Тони Лэем, а тот, в свою очередь, начал сообщать о грядущих похоронах остальным родственникам.

Каким же было удивление Келли, когда через несколько минут после звонка из больницы ему снова позвонили и сказали, что у женщины появился пульс.

"Как врач, я без колебаний скажу, что для описания того, что произошло , есть лишь одно слово — чудо", — заявил он в комментарии журналистам.

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Барбару из реанимации перевели в обычную палату. Ей долго не говорили о произошедшем, а пресса вообще узнала о случившимся уже в январе. Говард Хафф, давний приятель "воскресшей", уже поделился с журналистами, что намерен показать подруге материал, напечатанный в местной газете, где та обещает прожить до 101 года. По его словам, она "невероятно любит жизнь".

Напомним, в США разгорается международный скандал из-за слов заместителя советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингера, который высказал предположение, что пандемия коронавируса началась из-за его утечки в лаборатории Уханя.

В Китае слова высокопоставленного чиновника уже назвали "низкокачественной ложью" и потребовали объяснений от Белого дома.