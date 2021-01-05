В Беларуси составили протокол на мужчину, слепившего "усатого" снеговика (фото)

Снежную скульптуру признали "несанкционированным пикетом".

В Беларуси житель одного из сел Гомельского района, убирая снег во дворе своего дома, слепил снеговика, нарисовал на нем черные усы и написал на снежной скульптуре "Жыве Беларусь". За это силовики составили на него протокол, обвинив его в "несанкционированном пикете".

Об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на правозащитника Леонида Судаленко.

Несмотря на то что снег со временем растаял, мужчине позвонил участковый и сообщил, что на него составлен протокол за проведение несанкционированного пикета. Вероятно, кто-то из соседей сделал фото снеговика и передал его правоохранителям.

"Сельский житель посоветовал участковому составить протокол и на снеговика, потому что он пикетировал", – рассказал Судаленко.

Суд должен состояться в ближайшее время.

Напомним, во время очередных протестов в Минске силовики задержали двух девушек в костюмах "Деда Мороза", который просто раздавали детям конфеты и не участвовали в протестных акциях.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская — 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками и многочисленные аресты, которые продолжаются до сих пор.