В Иране проходят масштабные учения с массовым применением боевых беспилотников

Иран активно занимается разработкой и производством дронов, называя себя "сверхдержавой" в этой сфере.

В провинции Семнан на северо-востоке Ирана начались двухдневные учения с использованием сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило издание ParsToday.

"В учениях будут задействованы сотни БПЛА различных типов, которые активно используются в сухопутных, военно-воздушных и военно-морских частях. В их ходе будут смоделированы реалистичные сценарии войны", – сказал заместитель начальника оперативного отдела штаба Армии Ирана Махмуд Мусави.​​​​​​​

Согласно сценарию учений, будут отрабатываться боевые операции с применением дронов, включая уничтожение воздушных целей с помощью ракет класса "воздух-воздух"​​​​​​​, уничтожение наземных целей с помощью высокоточных бомб и ракет и использование дронов-камикадзе, способных поражать цели в глубине территории противника.

[ + – ] учения, беспилотники, Иран

​​​​​​​Нынешние учения проходят на фоне усиления напряженности между Ираном и США. Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что США могут нанести удар по Ирану. После угроз Тегерана в адрес Вашингтона в Персидском заливе остался авианосец "Нимиц", который ранее планировали вывести оттуда.

Антиамериканская риторика усилилась в Иране в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани. 3 января тысячи жителей Ирана и Ирака вышли на улицы в память о Сулеймани. Власти Ирана сообщили о новом запросе в Интерпол по поводу ареста Трампа и нескольких десятков чиновников США.

Иран активно занимается разработкой и производством боевых беспилотников, называя себя "сверхдержавой" в этой сфере. Так в ноябре прошлого года в стране были проведены первые учения с использованием тяжелых бомбардировочных беспилотников Karrar. Они способны нести 500-фунтовые (227 кг) бомбы.

В марте 2019 года аэрокосмические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) провели масштабные учения беспилотной авиации в регионе Персидского залива. В них участвовали десятки беспилотников, включая десять RQ-170, построенных с использованием технологий "стелс". Их Иран создал на основе дрона, захваченного у США в 2011 году.