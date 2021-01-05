Игорь Макар рассказал, почему раньше не опубликовал запись о плане убийства Шеремета

Экс-силовик решил опубликовать аудиозапись потому, что "именно сейчас белорусскому народу нужна помощь и поддержка".

Бывший сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар рассказал, что аудиозапись, на которой якобы белорусские спецслужбы обсуждают намерение убить оппонентов Лукашенко, он получил от источников из КГБ, но восемь лет ждал нужного момента для ее публикации. Об этом он сообщил в интервью Euroradio.

По его словам, он не публиковал запись, потому что собирал информацию относительно чиновников и госслужащих.

"Я тогда понимал, что публикация и мое участие не принесет никакой пользы", — сказал он.

По словам Макара, после выборов в Беларуси он увидел "сплоченность белорусского народа против беззакония" и понял, что "именно сейчас белорусскому народу нужна моя помощь и поддержка".

Макар говорит, что в 2012 году на записи услышал имя экс-начальника №1 СИЗО Минска, своего друга Олега Алкаева и решил "спасти ему жизнь".

"Я обратился к американским дипломатам, что и послужило, что Олег Алкаев получил из уголовной полиции сообщение, что ему нужна охрана, что ему нельзя уезжать из Германии, потому что его жизни угрожает опасность", — сказал Макар.

Он рассказал, почему он не разговор руководства КГБ до убийства журналиста Павла Шеремета, он ответил, что не смог бы помочь белорусскому народу.

"Если бы я на то время опубликовал данную запись и, допустим, я бы спас жизнь Павлу Шеремета, то на сегодняшний день я бы не смог помогать своему белорусскому народу", — рассказал Макар.

Напомним, что ранее бывший сотрудник белорусского спецназа заявил о готовности свидетельствовать по делу Шеремета.

Вчера, 4 января появилась информация о том, что убийство Павла Шеремета планировалось в Беларуси еще в 2012 году. Опубликована соответствующая аудиозапись.