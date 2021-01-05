Варшавский университет оштрафовали за прививки от COVID-19 политикам "по блату"

Руководство университета должно будет заплатить 250 тысяч злотых.

В Варшаве медицинский университет оштрафовали на 250 тысяч злотых (около двух миллионов гривен) за вакцинацию от коронавируса польских чиновников и знаменитостей в обход общенациональной очереди.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает "Суспільне".

"Случилось сознательное нарушение правил национальной программы вакцинации. Те, кто был вакцинирован вне очереди, зарегистрированы как немедицинский персонал, работающий в больнице. Это является основанием для наложения штрафа на сумму более 250 тысяч злотых", – сказал министр.

Он добавил, что это минимальное наказание, которое должен понести университетский клинический центр

Отметим, 27 декабря в Польше началась общенациональная вакцинация от COVID-19. В первую очередь вакцину вводили медицинским работникам, и только с 15 января запланировано начало вакцинации остального населения.

3 января стало известно, что некоторым политикам и актерам Польши ввели вакцину преждевременно. Среди них – члены правящей партии "Право и справедливость" Томаш Станек и Анджей Кручкевич, актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский.