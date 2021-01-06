Вакцинированный конгрессмен Кевин Брэйди заразился коронавирусом

Прививку американский чиновник сделал еще в декабре прошлого года

Член Палаты представителей от штата Техас, 65-летний Кевин Брэйди получил положительный результат ПЛР-теста несмотря на то, что вакцинировался от коронавируса, сообщает CNN.

В соцсетях член нижней палаты Конгресса США написал, что, в соответствии с рекомендациями, 18 декабря сделал прививку вакциной производства компании Pfizer/BioNTech. 1 января тест показал негативный результат, но уже вскоре у него был выявлен коронавирус.

Брэйди, который голосовал в зале на этой неделе, в том числе в воскресенье, добавил, что он "начнет лечение завтра" и "с ним все будет в порядке".

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Он стал не первым членом республиканской делегации от штата Техас, кто заразился Covid-19. ПЛР-тест показал позитивный результат у конгрессвумен Кей Грейджера. Всего же в Палате представителей оказались заражены полсотни людей.

Напомним, в конце декабря 75-летний гражданин Израиля скончался от сердечного приступа. Перед этим, примерно за два часа, он получил вакцину от коронавируса. В министерстве заявили, что этот человек при жизни страдал от болезни сердца. Начато медицинское расследование инцидента.

А в России тесты на коронавирус у троих медиков в Алтайском крае, одними из первых получивших вакцину "Спутник V", показали положительный результат.