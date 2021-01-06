Телеведущий Дэвид Фейбер рассказал, куда делся основатель Alibaba Джек Ма

Последний раз на публике миллиардер появлялся 24 октября.

Исчезновение китайского миллиардера, основателя интернет-ритейлера Alibaba после конфликта с китайским властями вызвало слухи относительно его судьбы. Ведущий телеканала CNBC Дэвид Фабер со ссылкой на собственные источники заявил, что Ма, который нигде не появляется уже несколько месяцев, не пропал, а просто скрывается.

"Он, скорее всего, в Ханчжоу, где находится штаб-квартира Alibaba. Мы забываем, что он больше не участвует в управлении Alibaba. Он целенаправленно становится менее заметным. И вы можете ожидать, что это будет продолжаться в течение некоторого времени. Он вступил в конфликт с правительством КНР. В прошлом он несколько раз настаивал на этой линии, и все было в порядке", – цитируют Фабера СМИ.

Как известно, Джек Ма во время публичного выступления 24 октября раскритиковал правительство Китая. . Основатель сайта Alibaba тогда заявил, что правительство сдерживает инновации, а банки бизнесмен приравнял к ломбардам. После этого бизнесмен ни разу не появлялся на публике.

Через неделю после такого заявления китайские власти приостановили листинг Ant Group (финтех-компания Джека Ма) на фондовых биржах Шанхая и Гонконга. Этот выход на биржу мог стать одним из крупнейших в мире. Самого Джека Ма и двух руководителей вызвали на допрос регулирующие органы.

Напомним, Джек Ма уже потерял 11 млрд долларов из-за особого внимания китайских властей к его компании.