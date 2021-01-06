Мэра Антверпена, который давал интервью без брюк, выдало зеркало (видео)
Чиновник назвал случившееся "особенно неприятным моментом".
Мэр бельгийского города Антверпен Барт Де Вевер во время дистанционного интервью по скайпу для Radio 2 удивил ведущую своим нарядом, передает The Brussels Times.
Журналистка отметила, что у градоначальника замечательная рубашка в клетку, которую тот, наверняка, надел для встречи с радиослушателями. В какой-то момент он повернул камеру, и выяснилось, что для интервью он не стал использовать брюки, сидя за столом в одних трусах. За спиной него было большое зеркало. Ведущая Ким Дебри не смогла сдержать смех.
"Но неужели под рубашкой вы только в нижнем белье?, – поинтересовалась она.
"Как вы можете об этом знать? Блин, потому что я, наверное, сижу перед зеркалом. Я не учел этого. Год начинается с особенно неприятного момента, я буду помнить это надолго", – ответил он.
Похожий случай в конце апреля прошлого года имел место в США. Корреспондент Уилл Рив, работающий на американском телеканале АВС, из-за пандемии коронавируса вынужден был выйти в прямой эфир с ведущими утреннего шоу Майклом Страханом и Эми Робах, работающими в студии, прямо из собственного дома. И оказалось, что он забыл про брюки.