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Мир Бунт в США и захват Капитолия сторонниками Трампа

Бунт в США. Протестующие сторонники Трампа устроили в захваченном Капитолии фотосессию

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Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, протесты

Фокус собрал для вас самые "живописные" кадры происходящего в здании американского Конгресса.

На Капитолийском холме в столице США, Вашингтоне, продолжаются массовые беспорядки, инициированные сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, протестующие прорвались в здание Конгресса, где проходило совместное совещание Сената и Палаты представителей, и приступили к последовательному захвату отдельных залов американского парламента.

В сети начали появляться фото и видео, снятые как самими протестующими, так и работниками высшего законодательного органа США, которых уже эвакуировали из здания, а также сотрудниками охраны Капитолия:

Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан
Конгресс, капитолий, вашингтон, сша, пртесты, майдан

Напомним, во время того, как протестующие пытались проникнуть в зал Палаты представителей одна из сторонниц Трампа получила огнестрельное ранение. В сети появилось видео, как активисты пытаются оказать ей первую помощь прямо на месте.

В связи с обострением ситуации мэр округа Колумбия объявила комендантский час с 18:00 среды до 6:00 четверга для людей, находящихся под юрисдикцией Вашингтона.

Напомним, что акция протеста началась во время совместной сессии Конгресса 6 января, на которой планировалось ратифицировать победу (306 голосами выборщиков против 232) избранного президента Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом.