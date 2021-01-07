Бунт в США. Протестующие сторонники Трампа устроили в захваченном Капитолии фотосессию

Фокус собрал для вас самые "живописные" кадры происходящего в здании американского Конгресса.

На Капитолийском холме в столице США, Вашингтоне, продолжаются массовые беспорядки, инициированные сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, протестующие прорвались в здание Конгресса, где проходило совместное совещание Сената и Палаты представителей, и приступили к последовательному захвату отдельных залов американского парламента.

В сети начали появляться фото и видео, снятые как самими протестующими, так и работниками высшего законодательного органа США, которых уже эвакуировали из здания, а также сотрудниками охраны Капитолия:

Напомним, во время того, как протестующие пытались проникнуть в зал Палаты представителей одна из сторонниц Трампа получила огнестрельное ранение. В сети появилось видео, как активисты пытаются оказать ей первую помощь прямо на месте.

В связи с обострением ситуации мэр округа Колумбия объявила комендантский час с 18:00 среды до 6:00 четверга для людей, находящихся под юрисдикцией Вашингтона.

Напомним, что акция протеста началась во время совместной сессии Конгресса 6 января, на которой планировалось ратифицировать победу (306 голосами выборщиков против 232) избранного президента Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом.