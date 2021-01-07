"Русский след". На видео со штурма Капитолия услышали крики "Смелее! Смелее!" (видео)

Русская речь слышна на кадрах видео, где сторонники Трампа врываются в здание Конгресса США.

В сети появилось видео, на котором слышна русская речь во время штурма здания Капитолия в США. Об этом сообщает в Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Штурм Капитолия: русский след? Сторонники Трампа, чтобы сорвать провозглашение Байдена президентом, ворвались в Капитолий. На первом минуте этого видео отчетливо слышно, как кто-то командует на русском "Давай быстрее!", – написал журналист и приложил видео.

Пользователи соцсетей, после появившегося видео, начали активно обсуждать возможный "русский след" в организации протестов в США.

Кроме этого, как сообщает CNN, на фото и видео со штурма Капитолия опознали известных в США праворадикалов. Например, на одной из самых популярных фотографий из здания Конгресса стоит мужчина с раскрашенным лицом, в меховой шапке и шлеме с рогами. Мужчиной оказался Джейк Анджели, известный соторнникам Трампа, как шаман QAnon.

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Его двоюродный брат Адам Анджели подтвердил CNN, что человек со снимка является его родственником. Сам же Джейк Анджели на связь не выходит. На протяжении нескольких месяцев Джейк Анджели регулярно посещал протрамповские протесты, чаще всего в Аризоне.

Также другие протестующие, ворвавшиеся в Капитолий, носили значки QAnon и несли плакаты с лозунгами, связанными с движением.

Отметим, что QAnon – это новая теория заговора в США, по которой Дональд Трамп намерен разоблачить якобы международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей. Последователи движения верят в том, что в эту схему вовлечены лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости, которые к тому же поклоняются сатане.

Напомним, подсчет голосов выборщиков, который должен был закрепить окончательную и бесповоротную победу Джо Байдена на президентских выборах в США был прерван протестующими. Сторонники Трампа прорвали кордон правоохранителей и ворвались в здание Капитолия.

Позже Капитолий был снова взят под охрану и Конгресс вернулся на свои рабочие места, чтобы определить победителя президентских выборов 2020 года. Во время захвата Капитолия погибли четверо человек.