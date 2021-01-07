Появилось видео ранения сторонницы Трампа во время штурма Капитолия (видео)

Эшли Бэббит была ветераном ВВС США, которая отслужила в войсках 14 лет.

В четверг, 7 января, в сети появилось видео момента, когда во время штурма Капитолия в США была ранена одна из сторонниц Трампа. Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя thejaydenxander.

Женщина, вскоре после ранения в стенах здания Конгресса США, скончалась в больнице. По данным СМИ, погибшую звали Эшли Бэббит. Она являлась ветераном ВВС США из Сан-Диего, которая отслужила 14 лет в американских войсках.

Бэббит также являлась сторонницей президента США Дональда Трампа.

Также предполагается, что выстрелил в Бэббит сотрудник полиции Капитолия. В момент выстрела женщина находилась среди протестующих, которые ворвались в зал заседаний Конгресса во время слушаний.

Осторожно, видео содержит сцены насилия.

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Напомним, подсчет голосов выборщиков, который должен был закрепить окончательную и бесповоротную победу Джо Байдена на президентских выборах в США был прерван протестующими. Сторонники Трампа прорвали кордон правоохранителей и ворвались в здание Капитолия.

Позже Капитолий был снова взят под охрану и Конгресс вернулся на свои рабочие места, чтобы определить победителя президентских выборов 2020 года. Во время захвата Капитолия погибли четверо человек