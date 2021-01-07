Дания подтвердила возобновление работ по достройке "Северного потока – 2"

Строителям осталось проложить 157 км трубы, все они – в экономической зоне Дании.

Датское энергетическое агентство получило график достройки трубопровода "Северный поток – 2" в своей исключительной экономической зоне страны. Агентство сообщило, что работа будет возобновлена 15 января. В декабре эту же дату начала работ называло агентство по мореплаванию.

Накануне российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло в экономическую зону Дании.

Одновременно правительство федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания на экстренном заседании 6 января решило создать фонд для достройки "Северного потока – 2". На территории этого региона размещается береговая инфраструктура газопровода. Фонд будет зарегистрирован уже в ближайшие дни и займется закупкой оборудования и стройматериалов.

Фонд будет посредником между компаниями и оператором строительства газопровода. То есть подрядчики будут иметь контракты с этим фондом-"прокладкой", что должно помочь им избежать санкций со стороны США. По словам премьер-министра Мекленбурга – Передней Померании Мануэлы Швезиг необходимость в этой уловке отпадет, если США отменят санкции против фирм, участвующих в строительстве газопровода.

Вице-премьер РФ Александр Новак 4 января заявил, что строительство "Северного потока – 2" будет завершено. "Проекту активно помогают европейские партнеры", – сказал он.

В конце декабря были закончены работы по прокладке трубопровода в водах Германии. Теперь осталось завершить 157-километровый отрезок в водах Дании.

Напомним, Сенат CША проголосовал за отмену вето президента Трампа на законопроект о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год. Он включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".