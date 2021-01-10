Арестованному "викингу" из Капитолия предъявили обвинения (фото)

Участнику конспирологического движения QAnon придется ответить за хулиганство и незаконное проникновение на территорию государственного учреждения.

33-летний житель Аризоны Джейкоб Энтони Ченсли, участвовавший в штурме Капитолия в Вашингтоне арестован, и ему предъявлен ряд обвинений, сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Фото мужчины в меховой шапке с рогами, копьем с флагом США и раскрашенным в цвета американского флага лицом облетело все мировые СМИ. "Героем" оказался участник конспирологического движения QAnon, известный как Джейк Анджели или Q Shaman, ранее работавший актером.

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8 января его и еще нескольких человек задержали правоохранители, а уже 9 января федеральный суд округа Колумбия предъявил "шаману" обвинения. В частности, ему инкриминируют хулиганство и насильственное проникновение на территорию государственного учреждения.

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По информации ВВС, Ченсли верит в теорию заговора, согласно которой в мире действует разветвленная сеть сексуальной эксплуатации детей, и в нее якобы вовлечены члены Демократической партии и многие знаменитости. Шаман QAnon придерживается мнения, что Дональд Трамп стремиться разоблачить эту сеть.

Сам Ченсли пока что никак ни свой арест, ни обвинения в его адрес не прокомментировал.

После появления снимков этого человека в интернете, пользователи снова вспомнили о мультсериале «Симпсоны», где в серии еще за 1996 году показали штурм Капитолия. Появился даже коллаж, в котором один из участников массовых беспорядков очень похож на зажержанного полицией шамана.

Фото: Скриншот

Кроме Шамана, обвинения предъявлены также Адаму Джонсону, фото которого, выносящего кафедру спикера Нэнси Пелоси из зала заседаний, облетело СМИ. Благодаря этому кадру он и был идентифицирован полицией. Ему придется отвечать за незаконное проникновение в Капитолий.

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Третий, не менее известный персонаж, которым занялась прокуратура, – 35-летний Деррик Эванс. По информации следствия, 6 января 2021 года Эванс, недавно избранный член Палаты делегатов Западной Вирджинии, транслировал в прямом эфире на свою страницу в Facebook видео о том, как он присоединяется к толпе и поощряет ее незаконный вход в Капитолий США. На видео якобы видно, как Эванс переступает порог входа в Капитолий США и кричит: "Мы вошли, мы вошли! Деррик Эванс в Капитолии!".

Напомним, 6 января, около 13:00 по восточноевропейскому времени сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена.

Около 15:00 у входной двери в Палату представителей произошло вооруженное противостояние между правоохранителями и протестующими. Правоохранителям удалось освободить здание. В результате погибли четыре человека, еще один раненый полицейский скончался в больнице.

На следующий день после штурма Капитолия, 7 января, главный демократ Сената Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.