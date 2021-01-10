Арестованному "викингу" из Капитолия предъявили обвинения (фото)
Участнику конспирологического движения QAnon придется ответить за хулиганство и незаконное проникновение на территорию государственного учреждения.
33-летний житель Аризоны Джейкоб Энтони Ченсли, участвовавший в штурме Капитолия в Вашингтоне арестован, и ему предъявлен ряд обвинений, сообщается на сайте Министерства юстиции США.
Фото мужчины в меховой шапке с рогами, копьем с флагом США и раскрашенным в цвета американского флага лицом облетело все мировые СМИ. "Героем" оказался участник конспирологического движения QAnon, известный как Джейк Анджели или Q Shaman, ранее работавший актером.
8 января его и еще нескольких человек задержали правоохранители, а уже 9 января федеральный суд округа Колумбия предъявил "шаману" обвинения. В частности, ему инкриминируют хулиганство и насильственное проникновение на территорию государственного учреждения.
По информации ВВС, Ченсли верит в теорию заговора, согласно которой в мире действует разветвленная сеть сексуальной эксплуатации детей, и в нее якобы вовлечены члены Демократической партии и многие знаменитости. Шаман QAnon придерживается мнения, что Дональд Трамп стремиться разоблачить эту сеть.
Сам Ченсли пока что никак ни свой арест, ни обвинения в его адрес не прокомментировал.
После появления снимков этого человека в интернете, пользователи снова вспомнили о мультсериале «Симпсоны», где в серии еще за 1996 году показали штурм Капитолия. Появился даже коллаж, в котором один из участников массовых беспорядков очень похож на зажержанного полицией шамана.
Кроме Шамана, обвинения предъявлены также Адаму Джонсону, фото которого, выносящего кафедру спикера Нэнси Пелоси из зала заседаний, облетело СМИ. Благодаря этому кадру он и был идентифицирован полицией. Ему придется отвечать за незаконное проникновение в Капитолий.
Третий, не менее известный персонаж, которым занялась прокуратура, – 35-летний Деррик Эванс. По информации следствия, 6 января 2021 года Эванс, недавно избранный член Палаты делегатов Западной Вирджинии, транслировал в прямом эфире на свою страницу в Facebook видео о том, как он присоединяется к толпе и поощряет ее незаконный вход в Капитолий США. На видео якобы видно, как Эванс переступает порог входа в Капитолий США и кричит: "Мы вошли, мы вошли! Деррик Эванс в Капитолии!".
Напомним, 6 января, около 13:00 по восточноевропейскому времени сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена.
Около 15:00 у входной двери в Палату представителей произошло вооруженное противостояние между правоохранителями и протестующими. Правоохранителям удалось освободить здание. В результате погибли четыре человека, еще один раненый полицейский скончался в больнице.
На следующий день после штурма Капитолия, 7 января, главный демократ Сената Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.