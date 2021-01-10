Лукашенко проговорился, сколько Беларусь будет платить за российский газ в 2021 году

"Газпром" отказался сделать Беларуси скидку.

Российский газ в 2021 году Беларусь будет покупать у России по $128,5 за тысячу кубометров, рассказал в программе "Действующие лица" на канале "Россия 1" президент Александр Лукашенко.

"$128,5. Но я округляю, 130", – заявил он.

Протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику был подписан между главой "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем в Санкт-Петербурге 24 декабря прошлого года. Во встрече принимал также участие посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

Однако, по информации СМИ, тогда цена поставок в Беларусь в сообщении "Газпрома" указана не была. В правительстве РБ уточнили, что она сохранится на уровне 2020 года, однако конкретные цифры тоже не прозвучали.

"Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году", – заявили в ведомстве.

В прошлом году Беларусь покупала газ в РФ по 127 долларов за кубометр, несмотря на просьбы о снижении стоимости газа. Республика импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% — до 14,871 млрд куб. м.

Что касается Украины, то, как сообщается на сайте Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в период с 1 по 30 ноября составила 5161,5093 грн. или 182,5059 долларов США.

Тем временем глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон написал в соцсети о том, что "Газпром" снизил транзит газа через Украину с почти 180 млн кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 млн кубометров в сутки в начале января.

Напомним, в Украине с 1 января 2021 года действуют новые тарифы на распределение газа.

9 января на международном магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород под Лубнами на Полтавщине произошел мощный взрыв. Из-за ЧП жителей близлежащих сел отключили от газоснабжения на период устранения последствий инцидента.