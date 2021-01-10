У одного из 32. В России выявили первый случай заболевания коронавирусом-мутантом

Из 7 тысяч прибывших из Великобритании у 32 нашли коронавирус. Один из них был заражен "британским" штаммом.

В России заявили, что обнаружили первый случай британского штамма коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в эфире телеканала "Россия-1", передает Интерфакс.

По ее словам, в ведомстве еще в конце 2020 года знали, что в России есть заразившийся новым штаммом коронавируса.

"С конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение было прекращено, в Россию прилетели из Великобритании чуть более 7 тыс. человек, у 32 человек из прилетевших был обнаружен вирус по возвращении в результате такого плотного мониторинга", — рассказала Попова.

По ее словам, всем прибывшим за этот период сделали тесты.

"Мы нашли их всех, у них у всех был отобран материал. Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант того самого штамма из Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог", — говорит глава Роспотребнадзора.

"У одного человека это был коронавирус нового штамма", — сказала она.

Попова сказала, что "зарегистрированные в РФ вакцины эффективны и в отношении этого штамма".

По состоянию на 10 января в России обнаружили более 3,4 млн случаев заболеваний COVID-19, более чем 2,7 млн пациентов выздоровели, более 61 тысячи — умерли.

Россия наряду с десятками других стран мира временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, но этого не сделала Украина, которая не закрывала сообщение ни с Россией ни с Великобританией.

Напомним, в середине декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в Палате общин заявил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который распространился почти в 60 районах местного самоуправления. Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее.