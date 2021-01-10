Противники Трампа требуют удалить 45 президента США из фильма "Один дома-2"

Известный медиаконсультант, запустивший волну в Twitter, пообещал "не останавливаться", пока сцена с Трампом остается в культовом рождественском фильме.

Противники президента США Дональда Трампа требуют вырезать сцену с президентом США Дональдом Трампом из фильма "Один дома-2". Об этом сообщает Daily Mail.

В сцене Трамп показывает главному герою, как пройти в вестибюль отеля Plaza.

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У создателей фильма требуют удаления сцены из фильма из-за попытки захвата сторонниками Трампа Капитолия.

Британский медиаконсультант Мэтт Навара написал, что "не остановится", пока сцена не будет вырезана из фильма.

Мэтт Навара — британский специалист по социальным медиа, был руководителем отдела цифровых коммуникаций в правительстве Великобритании, работал над проектами Кабинета министров и государственной цифровой службы.

Трамп снялся в многочисленных эпизодах кино и телевидения. В сцене сериала "Секс в большом городе" одна из героинь Трампа, сидящего за столом и проводящего деловую встречу.

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Также Трамп и его жена Мелания снялись в в комедии Бена Стиллера "Образцовый самец" 2001 года.

Напомним, 6 января, около 13:00 по восточноевропейскому времени сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена.

Около 15:00 у входной двери в Палату представителей произошло вооруженное противостояние между правоохранителями и протестующими. Правоохранителям удалось освободить здание. В результате погибли четыре человека, еще один раненый полицейский скончался в больнице.

На следующий день после штурма Капитолия, 7 января, главный демократ Сената Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.