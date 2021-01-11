В Кыргызстане избрали нового президента и президентскую форму правления в стране

По традиции претендент на пост президента Кыргызстана победил с большим отрывом уже в первом туре.

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра и президента Кыргызстана Садыр Жапаров лидирует на досрочных выборах президента с 79,2% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома.

Обработано около 98% бюллетеней.

Всего за пост президента на досрочных выборах, которые прошли 10 января, боролись 17 кандидатов. Явка составила 39,75%.

Вместе с досрочными выборами в стране прошел референдум о форме правления. В бюллетень для голосования были включены три варианта: президентская, парламентская или против обоих вариантов. По данным ЦИК, 80,99% проголосовали за президентскую форму правления. На референдуме явка составила 39,88%.

Окончательные итоги выборов не позднее 24 января будут подведены после ручного пересчета всех бюллетеней.

Оппоненты Жапарова заявили, что отказываются признать результаты голосования. Так Адахан Мадумаров сказал: "Ситуация вопиющая. Под видом тестирования приходили сотрудники спецслужб. Они носили с собой флешки. Дело не во мне, специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило. Кыргызстанцы через короткое время поймут, как все произошло. Это все не приведет ни к чему хорошему. Пусть те, кто хочет, празднуют, танцуют. Сейчас никто не выступит против, но я должен вам сказать, что, возможно, сейчас политики промолчат, но завтра у всего народа возникнут вопросы".

В 2017 году Жапарова приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о захвате заложника. В ходе протестов осенью 2020 года его освободили из тюрьмы. 6 октября он был утвержден в должности премьера, а с 15 октября исполнял обязанности президента. Перед участием в выборах президента Жапаров сложил с себя полномочия.

За 30 лет кыргызстанцы избирали главу государства восемь раз. Первые выборы прошли в 1991 году. С результатом 95,33% победил Аскар Акаев. Через четыре года он победил с результатом 71,59%. В 2000 году Акаев победил третий раз, он получил 74,47%.

В 2005 году Акаев вновь собирался на выборы, но помешали массовые протесты в стране, в результате которых первый президент независимого Кыргызстана бежал из страны.

Президентом избрали Курманбека Бакиева – 88,72%. В 2009 году он получил 76,12%.

В 2010 году в Кыргызстане произошел государственный переворот и Бакиев покинул страну.

В 2010-м президентом переходного периода стала Роза Отунбаева. Выборы не проводили, ее назначение одобрили на референдуме по изменению Конституции.

В 2011 году прошли досрочные выборы главы государства. На них победил Алмазбек Атамбаев — 62,52%. На второй срок он не выдвигался, а потом стал фигурантом уголовных дел.

В 2017 году президентом стал Сооронбай Жээнбеков – 54,75%. 15 октября 2020 года после скандальных парламентских выборов, итоги которых ЦИК признала недействительными, Жээнбеков ушел в отставку. Были назначены досрочные выборы.