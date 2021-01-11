16 января полыхнет: ФБР уверено, что во всех штатах США готовят вооруженные акции протеста

По данным ФБР, в Вашингтон 16 января может отправиться вооруженная группировка, если Конгресс примет решение об импичменте Трампа.

В столицах штатов США с 16 по 20 января готовятся вооруженные протесты, заявляет ФБР в своем докладе, с которым ознакомились Yahoo News и американская вещательная телесеть АВС.

Журналист ABC Аарон Катерски сообщил в Twitter, что протесты пройдут у законодательных собраний 50 американских штатов с 16 по 20 января, а с 17 по 20 января — у здания Конгресса в Вашингтоне.

Катерски также пишет, что, по данным ФБР, "если Конгресс попытается отстранить президента путем 25-й поправки, произойдет огромное восстание". В Вашингтон 16 января может отправиться вооруженная группировка, если Конгресс примет решение об импичменте Трампа.

Согласно Yahoo News, в докладе высказываются опасения, что ультраправое движение Boogaloo bois планирует провести акции протеста во всех штатах страны 17 января.

В Бюро говорят, что "некоторые последователи заявили о готовности совершить насилие в поддержку своей идеологии, создали планы действий".

Напомним, что вопрос о втором импичменте Дональду Трампу был поднят сразу после того, как его сторонники ворвались 6 января в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение победы Джо Байдена на выборах президента.

В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Байден и ряд других политиков обвинили Трампа в подстрекательстве, ряд конгрессменов и сенаторов призвали отстранить Трампа от власти.