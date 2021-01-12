В 2021 году коллективный иммунитет от коронавируса маловероятен, – ВОЗ

В ВОЗ считают, что несмотря на вакцинацию, человечество не успеет в течение года получить иммунитет к COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что в 2021 году вакцинация от коронавируса не сможет создать коллективный иммунитет для человечества.

Об этом заявила заместитель генерального директора по программам ВОЗ, доктор Сумия Сваминатан, сообщает Deutsche welle.

"Мы не успеем достичь каких-либо уровней популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году", – сказала Сваминатан.

По мнению экспертов в области здравоохранения, факторы, которые снижают возможности для образования коллективного иммунитета, включают ограниченный доступ к вакцинам в развивающихся странах, скептицизм в отношении вакцинации и вероятность вирусных мутаций.

Вместе с тем, Сваминатан подчеркнула, что такие меры, как физическое дистанцирование, мытье рук и ношение масок, по-прежнему необходимы для сдерживания распространения COVID-19 до конца года.

Ранее сообщалось, что в Великобритании ученые испытывают новый препарат, который может предоставить мгновенный иммунитет от коронавируса. По словам исследователей, мгновенный иммунитет может предоставить терапия антителами. Ее могут предоставлять в качестве неотложной помощи с пациентам на стационарном лечении и людям в домах престарелых, чтобы сдержать вспышки.

По данным ВОЗ, богатые страны уже закупили большую часть вакцин от коронавируса, а бедные страны могут остаться без доступа к вакцинам.