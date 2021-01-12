Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума на фоне морозов и снегопадов

За сутки цена газа на европейских хабах выросла на 10%, до $284/тыс. куб. м, а в занесенной снегом Испании она снизилась с $660 до $379.

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой 12 января выросла до $284 за тысячу кубометров после предыдущего пика в $258 с поставкой в понедельник. Это самый большой скачок котировок с начала зимы.

Текущая цена является максимальной за последние два года.

В Испании, которую в конце прошлой недели занесло снегом, цена на местном газовом хабе PVB 8 января взлетела до $660, но сейчас она упала до $379.

В последние дни практически по всей Европе воздух намного холоднее, чем год назад. Прогноз метеорологов утверждает, что в ближайшую неделю морозы сохранятся. Поэтому спрос на газ, а значит и цены на него будут высокими.

При этом украинская газотранспортная система остается незагруженной. "Газпром" может прокачивать в январе через Украину почти 152 млн куб. м в сутки (это забронированный объем), но прокачает не более 124 млн куб. м в сутки. В декабре он прокачивал через Украину по 183 млн куб. м.

На 11 января уровень запасов газа в Европе стал ниже среднего показателя за предыдущие пять сезонов (66,63% против 66,67%). На начало отбора газа этот разрыв был 6,75 процентных пунктов, или 7 млрд куб. м.

Поступление сжиженного газа (СПГ) в Европу в январе снижается в годовом измерении на 48%. Во многом это объясняется тем, что сейчас СПГ активно поставляется в Северо-Восточную Азию, где цены на него в два раза выше европейских.

Напомним, в Украине с 1 января 2021 года действуют новые тарифы на распределение газа. Несогласные с резким повышением цены жители Полтавской области 4 января вышли на протест, перекрыв трассу "Харьков-Киев".

В последние дни украинская власть обеспокоилась ростом тарифов на газ для потребителей. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о планах существенного снижения тарифов. Для этого предлагаются несколько механизмов. Один из них – формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину", который предлагает Министерство энергетики.

В январе 2020 года Кабмин внес изменения в методику формирования цены газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Она как и раньше определяется договором между продавцом и покупателем, но не должна превышать текущие котировки на нидерландском хабе TTF, к которым добавлены транспортные расходы и торговая наценка.