В России с эсминца "Беспокойный" украли два 13-тонных гребных винта из бронзы

В причастности к хищению подозревают командира корабля.

С эсминца "Беспокойный" Балтийского флота, который стоял на конвертации на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, украли два бронзовых гребных винта, каждый из которых весит 13 тонн, передает "Интерфакс" со ссылкой на информацию руководителя военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сергея Шаршавых.

По данным следствия, причастным к краже оказался командир эсминца, который вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами совершил преступление. Чтобы замести следы, фигуранты дела вместо бронзовых винтов подыскали аналогичные винты из металла. Однако и стоимость, и качество их оказались в разы хуже.

Сумма ущерба, причиненного государству, озвучена в размере 39 млн. рублей.

Этот эсминец был спущен на вожу в 1990 году. В 2004 году "Беспокойный" потерял ход, после чего выходил в море всего несколько раз. Корабль не стали модернизировать, и в 2018 году после конвертации на "Янтаре" его пришвартовали возле Кронштадта и превратили в музей. Он стал экспонатом военно-исторического комплекса.

Напомним, в декабре прошлого года на аэродроме в Ростовской области из "самолета Судного дня" Ил-80 с бортовым номером RA-86149 украли радиоаппаратуру. Техники обнаружили пропажу 39 блоков радиостанций и пяти плат из пяти таких же демонтированных блоков. Самолет доставили на аэродром ТАНТК (Таганрогского авиационного научно-технического комплекса, – ред.) для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса.