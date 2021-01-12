Разработчик украинской вакцины от COVID-19 получил прививку препарата Moderna в США

По словам президента компании DiaPrep System Inс, в США система налажена таким образом, что за 30 минут прививки от коронавируса получили 100 человек.

Михаил Фаворов, возглавляющий компанию DiaPrep System Inс, привился от коронавируса американской вакциной от компании Moderna. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Там он проживает вместе со своей семьей.

"Прививка делается не выходя из машины. Огромная пустая парковка оборудована под три колонны автомобилей. На следовании колонн три пункта остановки для: 1) проверки данных; 2) ответов на вопросы и подписание согласия и собственно; 3) прививки. Иметь копию Е-мейла на телефоне о записи и водительские права обязательно. Уколы делают девочки медсестры, регулируют потоки солдаты. Все построено по принципу площадки сортировки раненых!", — поделился своим опытом Фаворов.

Он отметил, что после получения прививки необходимо пробыть в машине 15 минут. В случае, если не будет осложнений — можно уезжать. Следующий укол нужно сделать через 28 дней.

По словам Федорова, система в месте, где он проходил вакцинацию (город Де Калб, район Атланты), налажена таким образом, что за 30 минут прививки получили 100 человек.

Напомним, именно компания DiaPrep System Inс вместе с Институтом микробиологии и вирусологии Национальной академии наук Украины разрабатывает украинскую версию вакцины от коронавируса.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказывал, что производство украинской вакцины против COVID-19 будет оплачено за счет средств госбюджета. На это планировалось потратить порядка 100-150 млн грн. В октябре он заявлял, что украинская версия вакцины от коронавируса может появиться через год.

Напомним, 30 декабря 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Минздрав Украины подписал договор о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. В Офисе президента подчеркнули, что китайская вакцина будет поставляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране обещано выделение бесплатно 8 млн доз вакцины.