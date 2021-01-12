Правящий Угандой 35 лет президент Мусевени обвинил соперника в продвижении гомосексуализма

Популярный певец Боб Вайн оказался неожиданно сильным соперником действующего президента Уганды, который не желает поступаться своей властью.

На выборах в Уганде, запланированных на 14 января, действующему президенту, 76-летнему Йовери Мусевени, который у власти уже 35 лет, будет противостоять мощный противник – 38-летний певец Роберт Кьягулани Ссентаму, более известный под сценическим именем Боби Вайн, передает The Guardian.

Он завоевад доверие нового поколения избирателей протестами против коррупции и безработицы среди молодежи.

Действующий глава государства идет на любые меры, чтобы "похоронить" своего соперника. Так, выступая на своем ранчо в Кисози он заявил, что Вайн является "агентом иностранных интересов", продвигающим гомосексуализм. Мусевени добавил, что "западные элементы", особенно европейцы, поддержали молодого кандидата на главное кресло Уганды. Правда, кто эти элементы и какие государства они представляют, политик не объяснять не стал.

Фото: Facebook/Bobi Wine

Действующий президент не зря выбрал эту тему, поскольку если раньше в стране терпимо относились к гомосексуализму, то в последние годы пасторы активно разжигали ненависть к геям, превратив нетрадиционную сексуальную ориентацию в политический вопрос.

Мусевени пришел к власти в 1986 году. Ему удалось стабилизировать положение в стране после своих предшественников и даже привлечь иностранные инвестиции. Однако Уганда продолжает оставаться одной из самых бедных стран мира, а большинство молодых избирателей больше думают о поисках работы, чем о прошлых войнах.

Когда Мусевени намекнули, что у него уже почтенный возраст для такой ответственной работы, тот ответил, что это – не препятствие для переизбрания, хотя еще в 1998 году убеждал: "Проблема Африки в целом и Уганды в частности не в людях, а в лидерах, которые хотят остаться у власти"

Политик в точности повторяет судьбу президента Зимбабве Роберта Мугабе, который выступал против колонизаторов и геев, находясь на посту главы государства 37 лет. Мугабе изгнали в результате переворота, когда ему было 93 года.

Несмотря на заверения президента, что выборы будут демократическими и честными, его слова вызывают сомнения. Так, за последние несколько недель несколько сторонников Вайна были убиты или арестованы. Ему запрещали участвовать в кампании, неоднократно задерживали и избивали якобы из-за того, что митинги нарушают карантинные ограничения.

В ноябре по меньшей мере 54 человека были застрелены силами безопасности после того, как поддерживающие Вайна подняли мятеж, протестуя против его ареста. Признавая, что силы безопасности нажали на курок, Мусевени обвинил в убийствах оппозицию, в том числе прохожих.

Тем временем Reuters пишет, что накануне выборов правительство Уганды приказало поставщикам интернет-услуг заблокировать все платформы социальных сетей и приложения для обмена сообщениями. Источник в телекоммуникационном секторе Уганды сообщил: правительство ясно дало понять руководству телекоммуникационных компаний, что запрет на социальные сети был применен в ответ на блокировку Facebook некоторых министерских аккаунтов в понедельник.

Напомним, еще в 201 году Мусевени пообещал съесть своего политического оппонента Киззу Бесидже, который раскритиковал власть после своего проигрыша на выборах главы государства.