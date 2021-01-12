И.о. премьера Австралии сравнил штурм Капитолия с BLM, осудив Twitter за блокировку Трампа

Amnesty International потребовала от политика извинений за свои слова.

Исполняющий обязанности премьер-министра Австралии Майкл Маккормак приравнял штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа к движению BLM (англ. Black Lives Matter – "Жизни чернокожих имеют значение") и обвинил Twitter в цензуре из-за блокировки аккаунта действующего президента США.

Об этом сообщает Independent.

По словам Маккормака то, что происходило в Капитолии "похоже на расовые протесты, которые мы наблюдали по всей стране (США) в прошлом году".

"Это печальные события, и, конечно же, многие не помнят, как вы ехали на лошади – они помнят, как вы с лошади слезали. И очень жаль, что это произошло", – сказал Маккормак, имея в виду окончание президентского срока Трампа.

За такое сравнение Маккормак получил порцию критики от организации Amnesty International, которая потребовала, чтобы он отказался от "глубоко оскорбительного" заявления и принес извинения.

Исполняющий обязанности премьер также раскритиковал социальные платформы, в частности Twitter и Facebook, за блокировку аккаунтов Трампа.

"Я не верю в подобного рода цензуру. Было много людей, которые говорили и делали в Twitter самые разные вещи, но при этом не становились объектами такого осуждения или цензуры", – заявил Маккормак.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом.