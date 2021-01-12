“Вызовет “очень сильный гнев”, - Трамп о попытке объявить ему импичмент

Дональд Трамп впервые публично прокомментировал желание демократов объявить ему импичмент.

"Это нелепо, абсолютно нелепо", — передает слова действующего президента Штатов CNBC.

По словам Трампа, действия спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов Джо Байдена создают огромную опасность для страны и "вызывают огромный гнев". Но при этом он подчеркнул, что никто не хочет и не допустит насилия.

Также Дональд Трамп прокомментировал блокировку своих страниц в социальных сетях: "Big Tech making big mistake" (Больше корпорации совершают большие ошибки). Добавив, что это также является опасным претендентом для страны, а решение о блокировке его аккаунтов вызывает много гнева в обществе. По словам Трампа, он такого гнева, как сейчас, еще не ощущал и не видел никогда.

При этом на вопрос журналистки, уйдет ли Трамп раньше своего срока, президент не ответил.

Напомним, что в день, когда в Конгрессе должны были утвердить победу Байдена, сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание. В результате погибло 5 человек, среди которых офицер полиции и ветеран ВВС США.

Из-за этих событий демократы инициировали процедуру импичмента Дональду Трампу. Нижняя палата парламента уже опубликовала соответствующую резолюцию. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.