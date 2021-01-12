Трамп уверен, что его не отстранят от должности по 25-ой поправке

По словам Трампа, обсуждение возможности сместить его с помощью 25-й поправки может дорого обойтись избранному президенту Джо Байдену.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится о том, что его отстранят от президентской должности по 25-й поправке к Конституции о неспособности президента исполнять обязанности. Об этом Трамп заявил в Техасе.

Трамп считает, что его отстранение по этой поправке представляет "нулевой риск".

"Будьте осторожны с желаниями. Надувательство с импичментом является величайшей охотой на ведьм в истории нашей стороны, что вызовет гнев и разделение", — заявил Трамп.

По словам Трампа, обсуждение возможности сместить его с помощью 25-й поправки может дорого обойтись избранному президенту Джо Байдену.

25-я поправка к Конституции США была принята после смерти президента Джона Кеннеди. Она предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности, а также позволяет разрешить ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку.

Напомним, что в день, когда в Конгрессе должны были утвердить победу Байдена, сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание. В результате погибло 5 человек, среди которых офицер полиции и ветеран ВВС США.

Из-за этих событий демократы инициировали процедуру импичмента Дональду Трампу. Нижняя палата парламента уже опубликовала соответствующую резолюцию. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.