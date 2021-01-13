В Молдове вакцинация начнется в феврале: всем бесплатно уколят препарат Pfizer/BioNTech

Первые дозы вакцины должны прибыть в Молдову уже в конце января.

В Молдове процесс вакцинации против коронавируса начнется в первой декаде февраля. Молдаванам будут делать прививки препаратом от компаний Pfizer и BioNTech, сообщает Moldpres.

Отмечается, что вакцина от Pfizer будет бесплатной для всего населения страны. Власти закупят ее за счет госсредств в результате двухсторонних переговоров.

Первые дозы вакцины должны прибыть уже в конце января, сообщила госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.

Согласно плану вакцинации, на первом этапе прививки получат медики и соцработники, на втором – пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образования, правоохранительных органов и силовых структур, на третьем – остальное население.

Как уточняет Pro TV Chisinau, в Нацагентстве общественного здравоохранения Молдовы имеются необходимые для хранения вакцины морозильные камеры с температурой -70 градусов. В них можно хранить более 100 000 доз вакцины.

Отметим, в настоящее время Украина гарантировала получение 8 млн доз вакцины в рамках проекта ВОЗ COVAX. Пока точно неизвестно, какие вакцины поступят. Однако главсанврач Ляшко перечислял возможные варианты, среди них была вакцина Pfizer/BioNTech.