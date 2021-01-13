Сторонники Трампа в Telegram обсуждают вооруженное выступление в день инаугурации Байдена, – СМИ

Экстремисты знают, что находятся под наблюдением, но продолжают координировать свои действия на онлайн-платформах.

В США все чаще стали появляться новости об опасных вещах, происходящих в Telegram на фоне скандалов с цензурой в соцсетях и блокировки аккаунтов Дональда Трампа.

Как сообщает NBC News, праворадикальные сторонники действующего президента используют мессенджер для подготовки вооруженного митинга в день инаугурации Байдена 20 январяю В чатах идет обсуждение применения огнестрельного оружия и взрывчатки.

Издание пишет, что в телеграм-чатах даже звучат призывы "стрелять в политиков".

Руководитель исследовательского центра по изучению стратегии и тактики терроризма и радикальных идеологий (TAPSTRI) Крис Сэмпсон по этому поводу заявил, что его институт отслеживает радикальных пользователей Telegram и предупредил об их действиях ФБР.

"Когда они начинают призывать к убийствам, когда они начинают призывать к действию, а не к обмену информацией, мы их отмечаем. В некоторых каналах люди просто обмениваются информацией, однако потом речь заходит о конкретных действиях", – сказал эксперт.

Среди документов, переданных через Telegram праворадикалами, есть такие, как: "Инструкция армии США по взрывчатым веществам", "Военный инженерный курс", а также расистский контент.

Издание отмечает, что экстремисты знают, что находятся под наблюдением, но продолжают координировать свои действия на онлайн-платформах.

ФБР уже направила в правоохранительные органы предупреждения о возможных вооруженных выступлениях в правительственных кварталах всех 50 штатов США, начиная с 16 января.

В ответ на это, некоторые сторонники Трампа начали призывать своих единомышленников не собираться на локальные митинги до 20 января, а выступить общим фронтом в день инаугурации.

"Не участвуйте в вооруженных протестах до инаугурации! Радикальные левые могут вынашивать зловещий замысел забрать наше право на оружие" – говорится в одном из сообщений в чате Telegram.

Поле событий в Вашингтоне 6 января радикальные сторонники Трампа также призывают пройти "Маршем миллионов ополченцев", а также "Маршем миллионов мучеников" в честь, ветерана и сторонника Трампа Эшли Бэббита, который был смертельно ранен во время штурма Капитолия. Бэббит был провозглашен "мучеником" в нескольких сообщениях.

Напомним, власти США начали обширное расследование, чтобы найти людей, принимавших участие в осаде Капитолия, в том числе человека в серой толстовке с капюшоном, подозреваемого в установке взрывных устройств возле офисов республиканского и демократического национальных комитетов. На данный момент известно о 20-ти арестованных. В то же время Федеральные правоохранительные органы готовятся к массовым беспорядкам не только в Вашингтоне, но и по всей стране.