Разделы
Материалы
Мир Президентские выборы в США 2020 Бунт в США и захват Капитолия сторонниками Трампа

Сотни нацгвардейцев, охраняющих Капитолий, вынуждены спать прямо на полу (фото, видео)

826
бойцы нацгвардии, нацгвардия в сша спит на полу, нацгвардия сша, охрана капитолия, импичмент трампу.
Фото: AP News

Сегодня в Палате представителей начали рассмотрение импичмента Дональду Трампу. К охране мероприятия привлекли сотни бойцов Нацгвардии.

Бойцам Национальной гвардии выдали огнестрельное оружие, часть из них охраняет территорию вокруг Капитолия.

Фото: The New York Times

Бойцы вынуждены размещаться на полу в разных частях здания парламента. У них при себе рюкзак со снаряжением, а также все необходимое для охраны Капитолия.

Некоторые из бойцов используют кители для того, чтобы не лежать на голом полу.

нацгвардейцы сша
фото: CNN
нацгвардейцы сша
фото: AP News
нацгвардейцы сша
фото: CNN
нацгвардейцы сша
нацгвардейцы сша
нацгвардейцы сша

Напомним, что в день, когда в Конгрессе должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах президента, сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание. В результате погибло 5 человек, среди которых офицер полиции и ветеран ВВС США.

Из-за этих событий демократы инициировали процедуру импичмента Дональду Трампу. Нижняя палата парламента уже опубликовала соответствующую резолюцию. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.