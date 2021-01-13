Сотни нацгвардейцев, охраняющих Капитолий, вынуждены спать прямо на полу (фото, видео)

Сегодня в Палате представителей начали рассмотрение импичмента Дональду Трампу. К охране мероприятия привлекли сотни бойцов Нацгвардии.

Бойцам Национальной гвардии выдали огнестрельное оружие, часть из них охраняет территорию вокруг Капитолия.

Фото: The New York Times

Бойцы вынуждены размещаться на полу в разных частях здания парламента. У них при себе рюкзак со снаряжением, а также все необходимое для охраны Капитолия.

Некоторые из бойцов используют кители для того, чтобы не лежать на голом полу.

[ + – ] фото: CNN [ + – ] фото: AP News [ + – ] фото: CNN

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Напомним, что в день, когда в Конгрессе должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах президента, сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание. В результате погибло 5 человек, среди которых офицер полиции и ветеран ВВС США.

Из-за этих событий демократы инициировали процедуру импичмента Дональду Трампу. Нижняя палата парламента уже опубликовала соответствующую резолюцию. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.