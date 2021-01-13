Дональд Трамп, чья каденция заканчивается уже через несколько дней, просит американцев "присоединиться к нему в обеспечении мирной передачи власти".

Президент США Дональд Трамп призвал американцев не прибегать к насилию. Об этом сообщает Fox News.

"В свете сообщений о новых демонстрациях, я призываю не допускать насилия, нарушений закона и никакого вандализма любого рода. Это не то, за что я выступаю, и это не то, за что выступает Америка. Я призываю всех американцев помочь ослабить напряженность и успокоить настроение. Спасибо", — сказал Трамп.

Как рассказал телеканалу один из советников президента, Трамп "просит всех американцев присоединиться к нему в обеспечении упорядоченной и мирной передачи власти на следующей неделе. Президент Трамп также просит, чтобы крупные технологические компании присоединились к его усилиям в этом деле".

Напомним, что в день, когда в Конгрессе должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах президента, сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание. В результате погибло 5 человек, среди которых офицер полиции и ветеран ВВС США.

Из-за этих событий демократы инициировали процедуру импичмента Дональду Трампу. Нижняя палата парламента уже опубликовала соответствующую резолюцию. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.