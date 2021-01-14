Трамп выступил с первым видеообращением после импичмента (видео)

Президент назвал опасными попытки "отцензурить, отменить и заблокировать" американцев.

Президент США Дональд Трамп призвал американцев к объединению и еще раз осудил насилие со стороны участников штурма Капитолия 6 января. Его видеообращение опубликовано на аккаунте Белого дома в Twitter.

[ + – ]

Об импичменте, который ему несколькими часами ранее объявила Палата представителей, президент ничего не сказал.

"Нужно возвыситься над различиями, найти общую почву и единую цель. Мы должны сконцентрироваться на продвижении интересов всей нации: на распространении чудо-вакцины, победе над коронавирусом, восстановлении экономики", – призвал Трамп.

Президент считает, что его истинные сторонники не могут поддерживать насилие и нападение на сотрудников правоохранительных органов. "Если вы поступаете так, вы не помогаете нашему движению, а подрываете его", – сказал он имея в виду движение "Make America Great Again" ("Сделаем Америку опять великой").

Попытки "отцензурить, отменить и заблокировать" американцев Трамп назвал опасными.

Напомним, после атаки сторонников Трампа на Капитолий, случившейся 6 января, его заблокировали Twitter, Facebook, YouTube и другие крупные платформы.

Палата представителей США утвердила импичмент Трампа 14 января. Его обвиняют в подстрекательство к восстанию. Резолюцию поддержали все члены палаты от Демократической партии, составляющие ее большинство, и 10 представителей Республиканской партии. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что считает невозможным вердикт по импичменту до инаугурации Джо Байдена 20 января.