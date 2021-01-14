Лидер республиканского большинства в Сенате еще не определился с позицией по импичменту Трампа

Многие республиканцы в Сенате не собираются досрочно отстранять президента от власти.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл, который ранее заявлял, что считает Трампа виновным в штурме Капитолия, еще не определился, будет ли голосовать за устранение от должности действующего президента США после объявления ему импичмента нижней палатой Конгресса.

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала CNN Джим Акоста, ссылаясь слова Макконнелла.

"Хотя пресса полна спекуляций, я еще не принял окончательного решения о том, как я буду голосовать, и я намерен выслушать юридические аргументы, когда они будут представлены в Сенате", – приводит слова Макконнелла журналист.

Как сообщает CNBC, многие республиканцы в Сенате не собираются досрочно отстранять Трампа от власти, даже если их об этом попросит Макконнелл.

Так, сенатор от штата Северная Дакота Кевин Крамер считает, что хотя Макконнелл и имеет большое влияние на республиканское крыло в Сенате, у него недостаточно полномочий.

"Митч Макконнелл имеет большое влияние, но мало власти. Очевидно, что у него есть большая власть вне процесса, но я не знаю многих "слабаков" в Сенате США, которые будут голосовать так или иначе только потому, что это делает Митч Макконнелл", – сказал Крамер.

Ранее сообщалось, что шансы, что Макконнелл убедит республиканцев в Сенате голосовать за импичмент действующего президента "лучше чем 50 на 50". По словам собеседника, в Сенате готовится "контрреволюция против Трампа", а поддержка импичмента со стороны одного из наиболее влиятельных республиканских сенаторов может стать самым шокирующим шагом в политической истории США.

Напомним, Палата представителей США утвердила импичмент Трампа 14 января. Его обвиняют в подстрекательство к восстанию. Резолюцию поддержали все члены палаты от Демократической партии, составляющие ее большинство, и 10 представителей Республиканской партии. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что считает невозможным вердикт по импичменту до инаугурации Джо Байдена 20 января.