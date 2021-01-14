Республиканцы собираются объявить импичмент Байдену 21 января: в том числе из-за Украины

Конгрессвумен, которая намерена инициировать импичмент, упомянула украинские и китайские энергокомпании.

Член Палаты представителей США от Республиканской Партии Марджори Тейлор Грин заявила о намерении внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джозефа Байдена сразу после его вступления в должность президента. Об этом она заявила 14 января ведущему телеканала Newsmax Грегори Келли.

"От имени американского народа я бы хотела объявить, что мы должны удостовериться в том, что наши лидеры являются ответственными. Мы не можем иметь президента Соединенных Штатов, готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", – сказала конгрессвумен журналисту.

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Во время интервью она напомнила про "украинские связи" Байдена во времена его вице-президентства. При этом Грин не стала уточнять, какие именно обвинения собирается выдвинуть против будущего главы Белого дома.

Напомним, комитеты Сената США по нацбезопасности и по вопросам финансов обнародовали отчет о деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В отчете изложены детали работы Хантера Байдена в правлении украинской газодобывающей компании Burisma с 2014 по 2019 год.

В документе, содержащем 87 страниц, говорится, что деятельность Хантера Байдена в составе Наблюдательного совета компании Burisma, создавала конфликт интересов.

В прошлом году в Украине открывалось уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена-старшего в работу экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Вскоре после этого его закрыли.

Сам Шокин настаивал на том, что в 2016 году был вынужден покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления на него Байдена. По словам экс-генпрокурора, Байден требовал его увольнения в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.