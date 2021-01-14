Смарт-часы вне закона: в Россию запретили ввозить некоторые модели

Чтобы "умные" часы не признали шпионскими, функции видео- и аудиозаписи должны быть указаны в их паспорте.

Смарт-часы могут быть признаны специальными техническими средствами, если их функционал позволяет осуществлять скрытую фото- и видеосъемку. Ввоз таких устройств физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещен. Также запрещена их доставка после покупки в интернет-магазинах.

Об этом говорится в ответе руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина. Ранее депутат обеспокоился распространением часов с функцией видеосъемки и решил узнать мнение властей об их законности.

Таможенники считают, что к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, относятся устройства, которым "намеренно приданы свойства", позволяющие скрытно собирать данные. Поэтому устройство не считается шпионским, если функции фото- и видеосъемки указаны в паспорте изделия, объектив встроенной камеры не скрыт, а также имеется индикация режима съемки.

Напомним, ученые разработали датчик загрязнения воздуха, который может быть интегрирован в смарт-часы. Таким образом, часы будут предупреждать их владельца об опасности.