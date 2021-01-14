"Пауки и 43 гнезда с черными осами": Варламов показал фото тюрьмы в Южном Судане

Накануне российский блогер вместе со своими товарищами был задержан в Африке.

Российский блогер Илья Варламов, который вместе со своими товарищами провел некоторое время в тюрьме в Южном Судане, показал в Telegram-канале фотографии своей камеры и рассказал подробности задержания.

Россияне были задержаны в аэропорту после того, как в их багаже при досмотре был найден пульт от беспилотника. Сам дрон забрали еще в Уганде, где они были ранее. По словам Варламова, южносуданские силовики сочли, что россияне могли вести съемку военных объектов с дрона.

По словам Варламова, южносуданские силовики отвели россиян в "комнату с решетками на окнах, похожую на ВИП-камеру".

"Там есть ржавая кровать, телевизор, показывающий канал "Нэшнал Джиографик", старый холодильник, несколько стульев и какой-то шкаф. В комнате было много мусора, стены покрыты паутиной. Из животных я насчитал 43 гнезда с огромными черными осами и множество пауков трех разных видов", – написал он.

В этом комнате он также нашел "3 гильзы от патронов к автомату Калашникова, 3 презерватива, какие-то лекарства, мелкие деньги (примерно доллар), одну игральную карту и список всех сотрудников местного КГБ с личными телефонами (он просто висел на стене)".

В конце концов всех россиян освободили. А местный губернатор Луис Лобонг Лойоре принес извинения от себя и от президента Южного Судана за инцидент.

В YouTube у Варламова более двух миллионов подписчиков. Основные темы его видео – путешествия, урбанистика, новости, политика, градостроительство и так далее. Также он занимался журналистикой, активно освещал события украинского Евромайдана.