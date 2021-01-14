Власти Нью-Йорка разрывают контракты с Trump Organization (фото)

В городе закроют даже популярные катки и карусель.

Мэрия Нью-Йорка разрывает контракты с Trump Organization, в частности будут отменены сделки на эксплуатацию карусели в Центральном парке, катков Wollman и Lasker, а также полей для гольфа Ferry Point.

Об этом говорится в заявлении мэра города Де Блазио.

"Президент спровоцировал восстание против правительства Соединенных Штатов, в результате которого были убиты пять человек и подверг опасности конституционную передачу власти. Нью-Йорк не будет связан с этими непростительными действиями в какой бы то ни было форме, и мы немедленно предпринимаем шаги для расторжения всех контрактов с Trump Organization", – заявил де Блазио.

В мэрии назвали призывы Трампа к своим сторонникам идти к Капитолию "мерзостью".

"В свете нападения на Капитолий и нашу демократию на прошлой неделе, мы пришли к выводу, что в лучших интересах жителей Нью-Йорка, чтобы город начал процесс аннулирования этих контрактов и прекращения деловых связей с Trump Organization", – говорится в заявлении.

Мэрия Нью-Йорка проинформировала, что соглашение об использовании катков Wollman и Lasker будет прекращено через 30 дней после письменного уведомления.

[ + – ] Каток Wollman в Нью-Йорке

Контракт на использование карусели в Центральном парке перестанет быть действительным после 25 дней с момента уведомления. Сейчас карусель закрыта.

[ + – ] Карусель в Центральном парке Нью-Йорка (Central Park Carousel)

Процесс закрытия полей для гольфа Ferry Point является более кропотливым и, как ожидается, займет несколько месяцев.

Trump Organization – это основная компания президента США Дональда Трампа, где он занимает пост генерального директора. Компания контролирует такие сферы бизнеса, как недвижимость, гостиницы, гольф-клубы, казино и прочее. Дети Трампа – Дональд-младший, Иванка и Эрик – исполнительные вице-президенты в компании. Главный офис Trump Organization находится в здании Trump Tower на Манхэттене (Нью-Йорк).

Напомним, ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA – The Professional Golfersʼ Association of America) решила отказаться от проведения турнира PGA Championship на полях гольф-клуба Bedminster в Нью-Джерси, владельцем которого является Дональд Трамп.

Также, два известных финансовых учреждения, Deutsche Bank и Signature Bank, отказались от деловых отношений с Трампом.