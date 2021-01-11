Ассоциация гольфа США отказалась проводить турнир в гольф-клубе Трампа

Такое решение последовало после штурма здания Капитолия сторонниками действующего президента США.

Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA – The Professional Golfersʼ Association of America) решила отказаться от проведения турнира PGA Championship на полях гольф-клуба Bedminster в Нью-Джерси, владельцем которого является Дональд Трамп.

Об этом PGA сообщает в Twitter.

"Совет директоров PGA of America проголосовал сегодня вечером за то, чтобы воспользоваться правом разорвать соглашение о проведении чемпионата PGA в 2022 году в Trump Bedminster" – президент PGA of America Джим Ричерсон", – говорится в сообщении.

Такое решение последовало после штурма здания Капитолия сторонниками действующего президента США.

"Сейчас стало ясно, что проведение чемпионата PGA в Bedminster нанесет ущерб бренду PGA of America, это поставит под угрозу способность PGA реализовывать наши многочисленные программы и обеспечивать долговечность нашей миссии", – добавил президент PGA Джим Ричерсон в видеообращении.

Сейчас Ассоциация ищет альтернативное место для проведения турнира.

PGA Championship — это один из четырех самых престижных турниров в профессиональном гольфе, места проведения которого распланированы на десятилетия вперед.

Как сообщает CNN, контракт PGA с организацией "Trump Organization", которая управляет гольф-клубами действующего главы Белого дома, был подписан еще в 2014 году.

Компания Трампа уже отреагировала на решение PGA, назвав его неправомерным, так как, условия контракта якобы не позволяют его разорвать.

Напомним, сторонники Дональда Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение победы Джо Байдена на выборах президента. В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Байден и ряд других политиков обвинили Трампа в подстрекательстве, ряд конгрессменов и сенаторов призвали отстранить Трампа от власти.