Сразу два Папы Римских получили прививку от Covid-19

Оба священнослужителя одними из первых привились в рамках программы всеобщей вакцинации в Ватикане, стартовавшей накануне.

Действующий понтифик Франциск, а также епископ Римско-католической церкви, Папа Римский на покое Бенедикт XVI сделали первые прививки от коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает издание "Новости Ватикана", ссылаясь на комментарий главы Ватиканского пресс-центра Маттео Бруни.

"Могу подтвердить, что в рамках программы вакцинации в Государстве-городе Ватикан, по состоянию на сегодня первую дозу прививки против COVID-19 введено Папе Франциску и Папе-эмериту (от лат. "emeritus" – заслуженный)", – заявил Бруни на брифинге в четверг, 14 января.

Как отмечается в материале, в настоящее время в Ватикане продолжается кампания вакцинации против Covid-19, которая началась утром в среду, 13-го января, сразу же по прибытии препарата в страну.

В субботу, 9-го января в интервью итальянскому телеканалу "Canale 5", Папа Франциск рассказал, что намерен привиться от коронавируса на грядущей неделе. Понтифик назвал свое решение "этическим выбором", и отметил, что дело касается не только самого выбирающего: "Это этический выбор, потому что вы играете со своим здоровьем и жизнью, а также с жизнями ближних".

Напомним, ранее глава католической церкви объявил о массовом отпущении грехов в этом году на фоне глобальной эпидемии коронавируса Covid-19, вернув в обиход реальные индульгенции.