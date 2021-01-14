Лукашенко одобрил штрафы за использование бело-красно-белого флага в Беларуси

За "использование запрещенной символики" предусмотрена санкция в размере до 1740 белорусских рублей (около 18,9 тыс. грн).

14 января 2021 года Александр Лукашенко подписал кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, которые, помимо прочего, вводят в Беларуси систему штрафов за использование "запрещенной символики", к которой относят и бело-красно-белые флаги. Новые нормы должны вступить в силу уже с 1 марта. Об этом рассказал Telegram-канал "Пул Первого".

В частности, за использование "запрещенной символики" (например, вывешивание бело-красно-белого флага на балконе) физлица в Беларуси могут получить штраф в размере до 580 белорусских рублей, а юрлица — до 1740 белорусских рублей.

А вот Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований, рассказал изданию "Белта", что новые кодексы "носят предупредительную направленность и обеспечивают справедливость административной ответственности". Он сообщил, что из админкодекса исключают 110 норм, а в 230 составах санкции уменьшатся.

"Кодексы направлены на повышение статуса предупредительной и профилактической функции и — кроме того — на обеспечение справедливости привлечения к ответственности", — заявил Вадим Ипатов.

Отметим, бело-красно-белый флаг стал одним из символов протестов белорусов против Александра Лукашенко после президентских выборов 2020 года. В августе 2020 года актер и писатель Стивен Фрай, обращаясь к белорусам, заявил, что "вся Беларусь борется за свободу под бело-красно-белым флагом".

Над территорией страны даже поднимали военные вертолеты, чтобы сбить связку бело-красно-белых шаров, которые прилетели со стороны Литвы.

Напомним, в недавнем интервью Лукашенко заявил, что не читает Telegram-каналы и не пользуется смартфоном.