"Сама встреча – это уже большой шаг". Санду рассказала о встрече с Зеленским

Президент Молдовы говорит, что ей удалось наладить диалог с Украиной.

Президент Молдовы Майя Санду по итогам визита в Украину сообщила, что ей удалось наладить диалог с Киевом. Об этом сообщает издание NewsMaker.

"Сама встреча – это уже большой шаг для налаживания диалога", – сказала она, добавив, что это была первая за пять лет встреча президентов Молдовы и Украины.

По ее словам, вместе с президентом Владимиром Зеленским они обсудили борьбу с коррупцией и контрабандой, упрощение процедуры пересечения границы, а также строительство магистрали, которая соединит Киев и Кишинев.

"Также мы договорились возобновить диалог на высоком уровне и для этого создать президентский совет для решения вопросов двусторонних отношений. Обсудили взаимную либерализацию экспорта и процедур, которые позволят перевозчикам обеих стран пересекать границу без специального разрешения. Также мы обсудили возможность разрешить молдавским и украинским гражданам пересекать границу только с удостоверением личности", — сказала она.

Кроме того Санду обсудила с Зеленским проблемы с молдавскими гособъектами на территории Украины.

"Я попросила помочь в расследовании дел с имуществом Молдовы в Украине. Речь о карьерах, санаториях, посольстве. Зеленский пообещал, что правоохранительные органы Украины проведут расследование", — сообщила президент Молдовы.

Отметим, 12 января президент Молдовы Майя Санду совершила свой первый зарубежный визит в Украину. Ранее Санду сообщала, что целью этого визита является "восстановление отношений между соседями".

Санду и Зеленский уже встречались в Киеве – в июле 2019 года. Тогда Зеленский и Санду, которая была на должности премьер-министра страны, обсудили экономическое сотрудничество между странами. Санду тогда заверила, что рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный фактор собственной безопасности. Зеленский же заявил, что Молдова и Украина не хотят присутствия российских войск на своей территории и навязывания Россией федерализации.